Metrô e CPTM funcionam em horário especial neste fim de semana

Já no Metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre os dias 24 (sábado) e 25 (domingo). As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque dos passageiros.

Haverá trens extras de prontidão, que poderão ser utilizados caso seja necessário em qualquer uma das linhas. O quadro de funcionários da segurança e estação também terá reforço no final de semana, durante a realização da Virada Cultural na capital paulista.