Parceria traz cirurgias de reconstrução para mulheres em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí firmou parceria, por meio do Ambulatório da Saúde da Mulher, com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e o Hospital Universitário (HU) para garantir que mulheres diagnosticadas com câncer de mama tenham acesso à cirurgia de mastectomia com reconstrução mamária em tempo oportuno. O procedimento de reconstrução da mama não era realizado no município há anos.

“A saúde é uma das nossas prioridades, e temos o compromisso de oferecer um atendimento digno e de qualidade à população. Essa era uma demanda que nos preocupava muito, pois sabemos o quanto esse procedimento impacta emocionalmente quem passa pela mastectomia”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.

De acordo com o novo fluxo, o Hospital São Vicente permanece responsável pela integralidade do cuidado: contratando a equipe de mastologia e fornecendo os materiais necessários para os procedimentos cirúrgicos. O Ambulatório da Saúde da Mulher atua como serviço de apoio, oferecendo estrutura ambulatorial adequada, incluindo espaço físico, exames, reabilitação e equipe multiprofissional. Já o Hospital Universitário (HU) será o local de realização das cirurgias, conforme contrato de parceria firmado entre as instituições.