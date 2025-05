Mutirão de castração do DEBEA chega ao Medeiros

A única forma eficaz de prevenção é a vacinação com a vacina múltipla (V8 ou V10). Os principais sinais clínicos da cinomose incluem:

Secreção ocular ou nasal;

Febre;

Falta de apetite;

Diarreia ou vômito;

Tremores ou dificuldade para andar.

Ao manter a vacinação atualizada, os tutores contribuem diretamente para a proteção dos seus pets e para a saúde coletiva. Doenças transmissíveis podem ser evitadas com medidas simples e acessíveis, como a vacinação, que é oferecida gratuitamente em diversas campanhas ao longo do ano.

O DEBEA reforça a importância da castração e vacinação preventiva e do cuidado responsável com os animais e oferece atendimento gratuito apenas para tutores de baixa renda com cadastro no CadÚnico ou que recebam benefícios sociais. Para os demais casos, é essencial buscar atendimento veterinário particular ao primeiro sinal de sintomas.