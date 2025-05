Justiça decreta preventiva do homem preso após pedido de socorro

A conversão do flagrante em preventiva ocorreu em atendimento ao pedido feito pela DDM, e teve como base o histórico criminal dele, que conta com feminicídio contra sua ex-esposa, além de tráfico de drogas.

RELEMBRE O CASO

Após 'viver no inferno' por pelo menos cinco meses, sendo agredida, humilhada, ameaçada de morte e violentada psicologicamente pelo companheiro, uma mulher foi até a DDM de Jundiaí, na manhã desta terça-feira (20), e pediu socorro. Os policiais foram até o companheiro dela e o prenderam.

A vítima contou aos policiais que o relacionamento teve início há cerca de seis meses, período em que o casal passou a conviver sob o mesmo teto, juntamente com o filho dela (criança). De acordo com o relato, um mês após o início da convivência, o comportamento do homem passou a mudar drasticamente. "A vítima passou a ser controlada, insultada e humilhada, especialmente quanto ao uso do celular e seus contatos. A situação se agravou progressivamente, culminando em ameaças de morte e agressões físicas. A mulher afirmou ainda ter descoberto que o companheiro já havia sido condenado e cumprido pena por homicídio contra uma ex-companheira, e também por tráfico de drogas", informou a investigadora-chefe Lilian Picchi.