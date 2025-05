Carreta da Mamografia permanece em Jundiaí até sábado (24)

A Carreta da Mamografia, iniciativa para ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama, ficará em Jundiaí até o próximo sábado (24). O veículo está no Paço Municipal, localizado na avenida Liberdade, s/n.º, no Jardim Botânico. A ação é uma parceria do Programa Mulheres de Peito da Secretaria de Estado da Saúde com a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS).

O serviço é destinado para mulheres de toda a região que não fizeram o exame há mais de um ano. Para quem tem entre 50 e 69 anos, basta apresentar o RG e o cartão do SUS. Para mulheres entre 35 e 49 anos ou acima de 70 anos, é necessário estar com o pedido, que pode ser emitido pela equipe da UGPS disponível no local.

De segunda a sexta-feira, a estrutura oferece 50 atendimentos das 8h às 17h. Aos sábados, são 25 atendimentos, das 8h às 12h. As senhas são distribuídas por demanda espontânea e por ordem de chegada. As mulheres levam para casa as imagens e a senha para acessar o laudo pela internet. Em caso de alteração, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.