Paulista contrata lateral de 32 anos que estava na Série A3

"Não tive dúvidas em vir pra cá na hora que recebi o convite. Espero que possamos fazer uma boa Copa Paulista", disse o novo reforço do Galo.

Biro-Biro é natural de Goiânia e, além do Catanduva, tem passagem por quase 30 equipes na carreira: Itumbiara, Prudentópolis, Foz do Iguaçú, Operário, Maringá, Flamengo-SP, Bragantino, Batatais, União Beltrão, Verê FC, River-PI, Nação, Apucarana, EC São Bernardo, Atibaia, União Beltrão, Operário de Vargem Grande, Aparecida EC, Osasco Audax, Jataiense, Sertãozinho, Rio Branco-PR e Arapongas.

O Galo anunciou a segunda contratação para a disputa da Copa Paulista, que começa na segunda semana de junho. O reforço da vez é o lateral-esquerdo Eduardo José, conhecido como "Biro-Biro", de 32 anos. O atleta estava atuando no Catanduva, pela Série A3, onde fez sete jogos pela equipe neste ano antes de integrar o elenco do Paulista.

O lateral-esquerdo é o segundo reforço do Galo para a Copa Paulista. Na tarde de ontem (20), o time anunciou a contratação do atacante Gustavo Índio, de 28 anos, que foi destaque e artilheiro do Nacional-SP na Série A4 deste ano.