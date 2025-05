Itupeva e Cabreúva terão cursos gratuitos em carretas dia 26

O Governo de São Paulo vai levar capacitação profissional gratuita para as cidades paulistas com o novo programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social lançada nesta terça-feira (20). A ação vai usar carretas para profissionalizar a população de baixa renda em todas as regiões paulistas. Começando pela região de Campinas, os municípios de Cabreúva e Itupeva terão cursos a partir da próxima segunda-feira (26).

O Caminho da Capacitação está inserido no Superação SP, ação voltada à superação da pobreza por meio do atendimento personalizado às famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é criar condições para que essas famílias tenham apoio e acesso a oportunidades para alcançar emancipação e autonomia.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que começam a circular pela região de Campinas a partir do dia 26. O Caminho da Capacitação vai oferecer 46 cursos gratuitos em áreas como Beleza, Gastronomia e Tecnologia. A ação vai ampliar o acesso à capacitação para jovens e adultos a partir de 16 anos, com foco em públicos como desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família.