Funcionários dos ecopontos de Jundiaí recebem capacitação

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Limpeza Pública (Limpub) da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), promoveu um treinamento especial para os funcionários que atuam nos ecopontos espalhados pela cidade. A capacitação teve como foco reforçar sobre os tipos de resíduos que podem ser descartados.

Os ecopontos de Jundiaí recebem materiais como vidro, recicláveis, madeira, sucata, entulho e vegetação. Cada munícipe pode descartar até 1m³ de resíduos por semana. O funcionário do ecoponto fica responsável pelo controle da quantidade descartada.

De acordo com a assessora de Políticas Governamentais da Limpub, Airan Carlos Machado, o treinamento reforça o compromisso da prefeitura com a qualidade no atendimento. “Este processo de capacitação visa melhorar e aprimorar cada vez mais o serviço prestado ao cidadão. Além disso, é uma forma de garantir que o descarte feito pela população ocorra de forma segura e dentro das normas”, afirmou.