Jundiaí terá Maratona de Inovação com teatro e oficinas gratuitas

A programação é dividida em três momentos: “Arte”, “Criatividade” e “Inovação”. No primeiro dia, os participantes assistem ao espetáculo teatral “Água à Vista”, da Cia de Teatro Parafernália, que trata da preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e educativa. No segundo, os jovens participam de uma Maratona de Inovação (ideathon), onde desenvolvem ideias para resolver desafios ambientais reais, com foco em soluções sustentáveis.

Nesta quarta e quinta-feira (21 e 22), Jundiaí será palco do evento “Arte de Inovar com Maratona de Inovação”, uma iniciativa que une arte, inovação e sustentabilidade para promover o pensamento criativo e o protagonismo juvenil. A ação acontece na Etec Benedito Storani e é gratuita para os inscritos.

Além da imersão criativa, os participantes recebem certificados de participação, troféus para as ideias destaque, e um kit educativo com materiais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e habilidades do futuro apontadas pelo Fórum Econômico Mundial.

Empresas, instituições de ensino e profissionais voluntários da cidade também foram convidados a participar como mentores e parceiros do evento, reforçando o papel de Jundiaí como um polo regional de conhecimento e inovação. “Além de incentivar a criatividade, a maratona desenvolve habilidades socioemocionais e estimula o trabalho em equipe, preparando os jovens para os desafios do futuro”, afirma Wellington Sacheti, coordenador de inovação do projeto.

Gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser reafirma a importância de parcerias com a iniciativa privada. “A cidade tem um ecossistema inovador e colaborativo. Projetos como este, com apoio da iniciativa privada e integração com políticas públicas, demonstram como a inovação pode impactar positivamente a vida das pessoas”, ressalta.