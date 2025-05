Jundiaí terá curso técnico inédito em Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza (CPS) estão com inscrições abertas para o primeiro curso técnico em Defesa Civil. A iniciativa, inédita e estratégica, tem como objetivo capacitar tecnicamente estudantes no enfrentamento aos desafios climáticos e ambientais, qualificando assim profissionais para atuação em órgãos públicos e empresas privadas.

O curso gratuito será oferecido, inicialmente, em duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs): Vasco Antônio Venchiarutti, em Jundiaí, e Professor Aprígio Gonzaga, no bairro da Penha, zona leste da Capital. Com carga horária de 800 horas, distribuídas ao longo de dois semestres, as aulas serão presenciais e voltadas a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados a partir da 2ª série.

A grade curricular contempla conteúdos como: