Atividade escolar leva alunos ao Meliponário do Corrupira

Comemorado nesta terça-feira (20), o Dia Mundial da Abelha contou com uma atividade especial e formativa para os estudantes dos quartos e quintos anos da Emeb Professora Maria Angélica Lorençon. Para marcar a data, as turmas se deslocaram até o Parque do Trabalhador (Corrupira), onde a sala de aula foi o Meliponário, uma das entregas da Prefeitura na primeira fase da revitalização do espaço, inaugurada no início do mês.

A atividade teve a participação especial de Lorenna Masi Windlin, ex-aluna da unidade escolar, que em 2021 percebeu que alguns colegas estavam danificando, durante uma brincadeira, uma colmeia de abelhas Jataí. Com o conhecimento que trazia de casa – já que sua mãe, Thaís Masi, é meliponicultora -Lorenna mobilizou a escola e o bairro em defesa das abelhas. A iniciativa foi tão marcante que a temática virou projeto pedagógico da escola, sendo trabalhada por diversas turmas ao longo dos últimos anos.

Percorrendo as caixas didáticas das seis espécies nativas presentes no meliponário – Jataí, Mirim preguiça, Marmelada, Iraí, Mirim Droryana e Mandaçaia -, mãe e filha compartilharam informações diversas sobre o tema, como os ciclos de vida, seus hábitos e hábitats, o mecanismo de procriação, as diferenças fundamentais entre mel, geleia real, própolis, além dos papeis desenvolvidos pelas operárias, princesa e rainha dentro da colmeia, e dos zangões fora dela.