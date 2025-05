Gustavo Martinelli recebe jovem campeão paulista de kart

“Apesar da pouca idade, é muito bom ver que o Gabriel já tem se destacado no esporte. Ele tem muito talento e demonstra isso nas pistas. Independentemente da modalidade, o importante é que o esporte contribui diretamente para a formação das pessoas, principalmente dos jovens. O esporte pode transformar vidas”, afirmou o chefe do Executivo.

O jovem piloto jundiaiense Vinícius Gabriel, de apenas 12 anos, foi recebido no Paço Municipal pelo prefeito Gustavo Martinelli e pela gestora da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), Rita Orsi. Acompanhado do pai, Cássio Vinícius, e do vereador Madson Henrique, o encontro teve como objetivo reconhecer os resultados expressivos já conquistados por Vinícius no automobilismo e destacar a importância do incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes.

Vinícius Gabriel é o atual campeão paulista de kart na categoria cadete – considerada a mais desafiadora do país, com competidores de nível internacional. Além disso, acumula importantes conquistas como: campeão da Copa São Paulo, campeão da Copa Itu de Kart, campeão do Open-Brasileiro em 2022, vice-campeão da Copa F-Racers e do Open-Brasileiro em 2021, além do 3º lugar no Troféu Ayrton Senna e no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Início no esporte

Incentivado pelo pai, Vinícius iniciou no kart aos seis anos e, logo no primeiro treino, quebrou o recorde da pista. Atualmente, concilia os estudos com uma rotina intensa de treinos: aulas de inglês, preparação física, Muay Thai, treinos no Autódromo de Interlagos e acompanhamento psicológico esportivo.