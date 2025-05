Redução temporária de tarifas entre EUA e China impacta Jundiaí

A cidade de Jundiaí já começa a sentir os reflexos do recente acordo entre Estados Unidos e China, que prevê a redução temporária das tarifas recíprocas entre os dois países por um período de 90 dias. A medida, que diminui as tarifas americanas sobre importações chinesas de 145% para 30% e as tarifas chinesas sobre produtos dos EUA de 125% para 10%, cria um novo cenário de oportunidades e desafios para a economia local.

Segundo dados de 2024 do Comex Stat, Jundiaí exportou US$ 14,6 milhões para a China, enquanto importou US$ 1,62 bilhão, sendo os principais produtos importados máquinas, equipamentos eletrônicos, insumos industriais e bens de consumo. As exportações, por sua vez, incluem eletrônicos, instrumentos de precisão, alimentos e itens agropecuários.

Para o diretor de Comércio Exterior do CIESP Jundiaí, Marcio Julio Ribeiro, o momento exige atenção redobrada por parte das empresas da cidade. “O importante é a gente perceber que esse processo ainda está se desenrolando. Não temos certeza de como tudo isso vai evoluir, até porque as mudanças são constantes”, afirma.