Um veículo Renault Logan, furtado neste fim de semana, em Cabreúva, foi localizado por policiais militares em uma área de mata. O carro estava todo queimado.

Uma equipe do plantão Bravo, coordenada pelo sargento Silvio, fazia patrulhamento, quando se deparou com o veículo incendiado no bairro Pinhal.

Em consulta aos dados identificadores, os PMs descobriram que o automóvel havia sido furtado um dia antes.