Agente de trânsito dá tiros em porta de escola em Várzea Paulista

A Polícia Civil de Várzea Paulista investiga um caso ocorrido na porta de uma escola, no bairro Jardim América 2, na manhã desta terça-feira (20), em que um agente de trânsito efetuou disparos de arma de fogo, para se livrar de agressões que estava sofrendo de um homem.

O agente precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por conta dos ferimentos causados pelo agressor.

Em nota, a Prefeitura de Várzea Paulista se manifestou: "o incidente ocorrido na manhã desta terça-feira (20), na rua Itapevi, envolvendo um agente de trânsito, já está sendo apurado pelas autoridades competentes. A administração municipal instaurou um processo administrativo para apurar a conduta do servidor, e quanto ao porte de arma, ele responderá por meio de ação civil cabível. A Prefeitura reforça que não compactua com atitudes violentas e reitera seu compromisso com o respeito, a legalidade e a segurança da população".