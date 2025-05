Funss reforça importância de doações na campanha de inverno

Com a chegada do frio, a solidariedade da população de Jundiaí se torna ainda mais essencial. A Campanha de Inverno “Aquecendo Vidas”, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), já está em andamento e tem mobilizado a cidade com arrecadações de roupas, calçados, mantas e cobertores. No entanto, a equipe do Funss reforça um pedido importante: a prioridade neste momento são peças de inverno limpas e em bom estado de conservação.

Embora as doações estejam acontecendo de forma significativa, muitas delas têm sido de roupas leves ou de verão, que não suprem as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade nos dias mais frios. “Neste momento, precisamos de agasalhos, casacos, calças mais quentes, cobertores e sapatos fechados, especialmente para crianças e idosos. São itens que realmente aquecem e fazem a diferença”, reforça Ellen Camila Martinelli, presidente do Funss.

Como doar