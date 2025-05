Câmara vota logo mais, às 16h, reajuste dos servidores municipais

A sessão ordinária desta terça-feira (20) tem na pauta o Projeto de Lei (PL) nº 14.709/2025, que reajusta os salários dos servidores municipais pela inflação em pela inflação, com reajuste de 5,32% (INPC), cobrindo a inflação acumulada, e o aumento de 7,65% no valor do vale-alimentação (INPC-Alimentação), que passa a ser creditado no mesmo dia do pagamento dos vencimentos, a partir de maio.

No início da noite de segunda-feira (19), a Prefeitura de Jundiaí divulgou, por meio da Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas (UGAGP), um conjunto de ações voltadas à valorização dos servidores municipais, tais como recomposição salarial pela inflação, com reajuste de 5,32% (INPC), cobrindo a inflação acumulada, e o aumento de 7,65% no valor do vale-alimentação (INPC-Alimentação), que passa a ser creditado no mesmo dia do pagamento dos vencimentos, a partir de maio.

Além da recomposição salarial, o pacote inclui 7 medidas entre pautas sociais para atender as reivindicações dos servidores.