Pai é preso pela segunda vez por dever pensão à filha de 8 anos

Um pai devedor de R$ 8 mil de pensão alimentícia para a filha, de 8 anos, foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no Jardim Alegria, em Itupeva. Esta foi a segunda prisão dele pelo mesmo motivo.

Os soldados Medrado e Gonzaga, com apoio do 1° sargento Sílvio, cabo Wellington e soldado M.Pereira, do Comando de Grupo Patrulha (CGP 3), receberam o mandado de prisão por calote na pensão, e foram até a casa do devedor - ele mora com os pais.

No local, a mãe autorizou os militares a entrarem na casa, onde o alvo foi localizado. Ele estava dormindo e foi acordado pelos policiais.