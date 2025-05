Vacina contra gripe está disponível para toda a população

A vacina contra a Influenza (gripe) está liberada, a partir desta terça-feira (20), para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Em Jundiaí, as doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. A aplicação ocorre no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com CPF para o registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além do documento, é solicitada a carteirinha de vacinação.

Produzida pelo Instituto Butantan, a vacina contra a gripe contém as cepas do vírus influenza A/Victoria (H1N1), A/Croácia (H3N2) e B/Áustria (linhagem Victoria), que são os mais incidentes no Hemisfério Sul neste ano. Segundo o Ministério da Saúde, a dose consegue evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos.