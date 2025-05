Detran convida sociedade a repensar senso de urgência no trânsito

Em campanha pelo Maio Amarelo, movimento internacional em defesa da vida no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) inicia ação de conscientização neste mês e planeja estender, por meio de outros programas e ações, ao longo de todo o ano. A mensagem que o Detran-SP quer passar para reduzir a mortalidade do trânsito, que tem como principal causa o excesso de velocidade, é clara: a pressa na direção pode custar vidas.

“Sabemos que a velocidade, tema do Maio Amarelo 2025, é o maior fator de risco no trânsito, mas queríamos mostrar isso sem recair em um lugar-comum. Procuramos nesta campanha um olhar mais humano, menos estatístico. Queríamos tocar as pessoas para, ao causar emoção, provocar também reflexão”, disse o presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, no lançamento oficial para autoridades e jornalistas. Aggio contou uma cena que viveu e que ainda carrega com ele. “Já presenciei muitos acidentes e, em um deles, ouvi as últimas palavras de um homem. Ele me pediu para dizer ao filho que o amava. Esta campanha me toca de modo pessoal.”

As duas primeiras peças que começam a ser veiculadas são dirigidas aos motociclistas e aos pedestres, grupos que reúnem o maior número de vítimas no trânsito. Com o texto “O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama”, a campanha será transmitida na televisão, internet, rádio e mobiliário urbano em estradas e áreas de forte movimento.