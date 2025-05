Nova UBS Rio Branco tem previsão de entrega no fim deste ano

Com o avanço da obra da nova Unidade Básica de Saúde da Vila Rio Branco, a previsão de entrega é para o final deste ano. O novo prédio está em construção no mesmo endereço do antigo serviço, ao lado do Centro Esportivo José Pedro Raymundo.

Além dos acabamentos, estão sendo concluídas as instalações elétricas, o forro, os revestimentos internos e a rampa de acesso. A primeira fase que compreendeu a fundação e alvenaria da edificação principal, foi efetuada por meio de contrapartida de empreendimento da região. O restante da obra recebe investimento de cerca de R$ 2,8 milhões.

O prefeito Gustavo Martinelli esteve no local com técnicos da prefeitura e destacou a importância da região receber um prédio estruturado e com maior capacidade de atendimento. “A ampliação e modernização desse equipamento de saúde é uma demanda antiga da Grande Rio Branco. Após atrasos na obra, estamos dando andamento e entregaremos esse prédio com cerca de 660 m² de área construída, representando ampliação de 115% a mais de espaço. Outro benefício é que a UBS ficará ligada ao Centro Esportivo, permitindo com que as áreas da Saúde e do Esporte realizem projetos em conjunto voltados para a prevenção e promoção da saúde da população”, enfatizou o chefe do Executivo.