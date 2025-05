Jundiaí tem 2 mil vagas de emprego abertas em diversas áreas

Cida Gibrail, diretora de Comércio e Serviços, destaca o papel estratégico do portal JE para o ecossistema econômico da cidade. “O Jundiaí Empreendedora não é apenas um portal de vagas; ele é uma ponte entre empresas e talentos, um verdadeiro catalisador do nosso ecossistema de desenvolvimento. Tem contribuído de forma decisiva para a dinamização do mercado de trabalho local”, explicou.

Atendimento presencial

Além do acesso online, o cidadão pode agendar atendimento presencial no espaço físico do Portal Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (Piso G3) – CLIQUE AQUI PARA AGENDAR.