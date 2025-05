Prefeitura anuncia pacote de melhorias para servidores

Antecipação do pagamento do vale-alimentação: A partir de maio, o benefício será pago junto ao salário sempre que o último dia útil do mês cair numa segunda-feira.

“Nosso compromisso é claro: respeitar e valorizar quem cuida da nossa cidade. Os servidores municipais são o coração da gestão pública, e este pacote é resultado do diálogo e da construção coletiva. Seguiremos avançando com transparência e responsabilidade, sempre abertos à escuta”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

De acordo com o gestor de Administração e Gestão de Pessoas, Lucas Lusvarghi, o repasse da inflação é apenas parte do trabalho contínuo que temos realizado para atender pautas legítimas dos servidores. “Em gestões anteriores, houve momentos em que os servidores ficaram sem reajuste — como nos anos de 2017, 2020 e 2021. Em 2024, por exemplo, foi inicialmente apresentado um projeto sem diálogo com os servidores, com índice inferior à inflação (1,26%), depois revisto para prever o parcelamento da recomposição (1,26% em maio e 1,95% em novembro). Importante ressaltar que o orçamento deste ano foi elaborado e aprovado em 2024. Apesar do cenário atual, com previsão de déficit orçamentário de R$ 250 milhões, a gestão tem se empenhado para garantir o reajuste integral aos servidores. Neste momento desafiador, pedimos a compreensão e a parceria de todos, cientes de que é o trabalho de cada servidor que nos ajuda a construir uma cidade cada vez melhor. A implementação de políticas como o Pacote Antiassédio e a regulamentação das regras sobre a falta abonada demonstram nosso compromisso com uma gestão mais humana, técnica e participativa”, finalizou o gestor.