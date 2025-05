Última semana para se inscrever nos cursos do centro de Línguas

As inscrições são feitas por período e a composição das vagas será conforme disponibilidade. Os cursos básicos têm duração de quatro semestres, em turmas de segundas e quartas-feiras e de terças e quintas-feiras. Para as turmas de Inglês e Italiano, as novas turmas serão nos três períodos: matutino, vespertino e noturno. Já o Francês e Espanhol contarão com novas turmas pela manhã e à noite.

Ao todo, estão abertas 670 vagas gratuitas, distribuídas entre os cursos de Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, nas modalidades on-line ou presencial, no Centro de Línguas, que fica no Complexo Argos e é vinculado à Unidade de Gestão de Educação (UGE).

Os interessados em fazer um dos cursos de idiomas gratuitos a partir do próximo semestre no Centro de Línguas e Tecnologia da Informação Antonio Houaiss têm até este domingo (25) para fazer a sua inscrição gratuita pelo site da Prefeitura.

Podem se inscrever interessados com 14 anos ou mais até a data de encerramento das inscrições, que residam no município, tenham o Ensino Fundamental completo ou estejam cursando o 9º ano, além de possuírem dispositivo com acesso à internet e conhecimentos de informática para interações em plataforma digital, indicando um e-mail válido e ativo. As inscrições e a frequência aos cursos são gratuitas, ficando a cargo dos selecionados apenas a aquisição do material didático necessário.

As vagas disponíveis serão disponibilizadas da seguinte forma: 40% serão destinadas aos candidatos que optarem pela categoria sorteio; 5% para pessoas com deficiência (a ser comprovada por laudo médico na efetivação da matrícula); 45% para candidatos pela classificação por renda mensal inferior a três salários mínimos (R$ 4.554,00); e 10% para servidores ativos da UGE.

Mais informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura ou pelo telefone 4588-7950.