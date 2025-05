Alfabetização: CMEJA de Jundiaí está com matrículas abertas

O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) de Jundiaí está com matrículas abertas para cursos de Ensino Fundamental e Médio, oferecidos de forma gratuita nas modalidades presencial e semipresencial. As aulas acontecem na unidade do Complexo Argos, na Vila Arens, e em unidade descentralizada na Emeb Ivo de Bona, no Almerinda Chaves.

As inscrições estão abertas durante todo o ano, permitindo que os interessados iniciem seus estudos a qualquer tempo, dependendo do segmento. Para o Ensino Fundamental I, as aulas têm início imediato, enquanto para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o início depende da disciplina escolhida pelo aluno.

O CMEJA atende estudantes do Ensino Fundamental, a partir de 15 anos, e do Ensino Médio, para maiores de 18 anos. Os documentos necessários para a matrícula incluem cópia do RG, comprovante de endereço e histórico escolar. Caso o estudante não possua este último, o CMEJA oferece a possibilidade de realizar um teste de escolaridade, que permite a classificação na etapa correspondente para que o aluno possa prosseguir com seus estudos.