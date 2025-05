VISAM amplia ações no Santa Gertrudes e no Marambaia

Para reforçar o combate ao aedes aegypti, a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), iniciou a instalação de estações disseminadoras de larvicida (EDLs), que funcionam como armadilhas, nos bairros Santa Gertrudes e Jardim Marambaia.

As EDLs consistem em baldes com água e feltros impregnados com larvicida, os quais são posicionados em quintais de residências e em comércios. A fêmea do mosquito, atraída pela água da armadilha, pousa no feltro e leva o veneno nas patinhas para outros criadouros próximos. Alguns, inclusive, difíceis de serem eliminados. O produto impede o desenvolvimento da larva para a fase adulta, quebrando assim, o ciclo de vida do Aedes.

O veterinário da VISAM, Felipe Vita Pedrosa, ressalta que a estratégia complementa as ações adotadas pelo Município para a contenção e o combate à dengue, que incluem vistorias em residências e orientação à população, atividades educativas, nebulização, mutirão para coleta de lixo e de inservíveis, além de campanhas na mídia.