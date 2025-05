Mercadinhos de condomínio crescem em Jundiaí e região

Com cerca de 10 mil unidades espalhadas pelo Brasil e um faturamento anual estimado em R$ 2 bilhões, os mercadinhos de condomínio vêm se consolidando como um dos principais formatos do varejo de proximidade. Em São Paulo, onde se concentra quase 27 mil supermercados – sendo 65% de pequeno porte, o modelo ganha cada vez mais força, e em Jundiaí a tendência acompanha esse crescimento.

A praticidade de fazer compras rápidas, sem sair do prédio e com total autonomia, tem conquistado moradores do país inteiro e na cidade não é diferente. Essas pequenas lojas funcionam dentro de condomínios residenciais e operam com tecnologia de autosserviço: o morador acessa o espaço com um aplicativo, escolhe os produtos e paga diretamente pelo celular. A conveniência, especialmente em momentos de imprevisto, é o principal atrativo.

“É uma super praticidade, principalmente para quem tem filhos. Às vezes estou fazendo uma receita e percebo que faltou um ingrediente. Desço rapidinho na loja do prédio, compro e volto sem precisar sair ou interromper o que estou fazendo”, conta Carla Biasi, moradora de um condomínio em Jundiaí. Ela reconhece que os preços podem ser um pouco mais altos do que nos supermercados tradicionais, mas acredita que o custo-benefício compensa. “Quando a gente considera o tempo e o combustível para sair e voltar do mercado, vale a pena”.