Jundiaí receberá mutirão de cirurgias ortopédicas do estado de SP

Entre 2022 e 2024, o estado registrou aumento de 30% na realização de cirurgias de alta complexidade. As cirurgias do aparelho da visão tiveram crescimento de 40% com 7.227 pacientes a mais sendo atendidos. As cirurgias de mama aumentaram 30%, com 786 mulheres a mais que realizaram o procedimento. Já as cirurgias oncológicas cresceram 25%, com 6.306 pacientes a mais atendidos pelo SUS.