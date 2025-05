Visam amplia ações contra a dengue no Santa Gertrudes e Marambaia

As EDLs consistem em baldes com água e feltros impregnados com larvicida, os quais são posicionados em quintais de residências e em comércios. A fêmea do mosquito, atraída pela água da armadilha, pousa no feltro e leva o veneno nas patinhas para outros criadouros próximos. Alguns, inclusive, difíceis de serem eliminados. O produto impede o desenvolvimento da larva para a fase adulta, quebrando assim, o ciclo de vida do mosquito.

Em Jundiaí, foram disponibilizadas cerca de 600 estações disseminadoras de larvicida pelo Ministério da Saúde. “Já utilizamos ferramenta semelhante em pontos estratégicos, como ferros-velhos e recicláveis. A partir de uma parceria com o Ministério da Saúde, recebemos novas EDLs para ampliação da ação em imóveis residenciais e outros comércios de localidades com incidência de casos da doença. A estratégia é segura e não oferece riscos para pessoas ou animais”, explica.

Como funciona

Após a escolha do imóvel, a solicitação para instalação é efetuada pelos agentes de Endemias e Zoonoses, portando crachá e uniforme da Visam, acompanhados por veículos oficiais da prefeitura. O responsável recebe um documento com orientações e fica incumbido de auxiliar na manutenção, conferindo o nível da água no balde. Mensalmente, os agentes realizam a manutenção da ferramenta, com reposição do larvicida, e avaliação dos dados.

A professora de capoeira e cultura popular Josiane Dominoni Gomes é uma das moradoras do Jardim Marambaia que está com a armadilha no quintal. “Não dá trabalho, pois eu não preciso ficar cuidando todos os dias. Só é necessário ter a disciplina de olhar uma vez por semana e, uma vez por mês, receber o agente para verificação. É uma ação coletiva muito importante, porque estou cuidando dos meus familiares e da comunidade. Se posso ajudar a proteger todos contra o mosquito, eu farei a minha parte”, enfatizou.