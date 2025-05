Dia da Doação de Leite Humano: amamentar ainda é a melhor opção

Nesta segunda-feira (19), é celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, que visa promover a doação de leite materno para os recém-nascidos que não podem ser amamentados pela mãe, especialmente os nascidos antes da hora e com baixo peso.

Neonatologistas do Hospital do Servidor Público de São Paulo (HSPE) fazem um alerta sobre a importância da doação de leite humano ante a situação alarmante de escassez desse recurso tão essencial para a saúde dos bebês. Mesmo mantendo doadoras regulares e uma média de 19 litros de leite mensal, o HSPE considera que o desconhecimento de novas gestantes e puérperas que podem contribuir com doações caso tenham alta produção de leite materno ajuda no quadro.

“A doação de leite é um ato simples, mas que pode salvar vidas. A partir de 1 ml de leite humano, é possível suprir a necessidade de um recém-nascido prematuro conforme a indicação clínica. E a falta de candidatas à doação pelo desconhecimento dos benefícios pode comprometer a saúde e a recuperação dos bebês. Por isso, fazemos um apelo e queremos levar cada vez mais informações para que mais mulheres se sensibilizem e colaborem com as doações”, explica o neonatologista responsável pelo Banco de Leite, Walter Nelson Cardo Junior