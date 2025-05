Obras de contenção avançam na Estrada do Limoeiro em Cajamar

A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, está avançando com as obras de contenção na Estrada do Limoeiro, importante via de ligação no município.

Atualmente, está em execução a construção de um muro de contenção em gabião com altura de 4 metros. Essa estrutura tem como objetivo principal proteger a encosta e conter a via, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres que transitam pelo local.

Após a conclusão do muro, será realizada a recuperação do pavimento asfáltico. Com isso, a via será totalmente reestruturada e liberada para o tráfego, proporcionando melhores condições de mobilidade para a população.