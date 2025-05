Ação do Maio Amarelo em Várzea Paulista conscientiza sobre vagas

Balões amarelos, muita alegria e multas morais a quem não respeita as vagas preferenciais de pessoas com deficiência (PCDs) e idosos. Foi assim que, na sexta-feira (16), as Unidades Gestoras Municipais da Pessoa com Deficiência e de Transporte Público e Trânsito, profissionais e alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade — alguns dos quais cadeirantes —, e apoiadores da causa se uniram e promoveram mais uma importante conscientização do Maio Amarelo. A ação foi realizada em faixas de pedestre e calçadas perto do cruzamento entre as avenidas Fernão Dias Paes Leme e Bertioga.

“Aproveitando o calor do Maio Amarelo [campanha nacional de conscientização de trânsito], as duas unidades gestoras estão fazendo essa ação, em parceria. Nosso objetivo é que, por meio desta ação, as pessoas entendam a real necessidade de usarmos essas vagas”, afirmou a gestora executiva municipal da Pessoa com Deficiência, Talita Moreira, que também é PCD.

Segundo o diretor técnico da Apae, Luiz Garcia, a escola aceitou o convite feito da Unidade Gestora da Pessoa com Deficiência, por entender a pertinência da iniciativa, já que muitas vagas preferenciais de PCDs e de idosos não são respeitadas, não apenas em Várzea Paulista, mas também em outras cidades. “A vaga para PCDs é voltada a esse público e isso, muitas vezes, não está sendo respeitado. Estar aqui é uma forma de alertar a todos. Defendo até mesmo que essas vagas passem a ser exclusivas”, declarou.