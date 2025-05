Bazar do HSV suspende temporariamente o recebimento de doações

Após o sucesso do Bazar de Dia das Mães, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) iniciou as obras de melhoria no espaço onde funciona o Bazar do Voluntariado, localizado na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, nº 350, no Centro de Jundiaí. Durante o período de reforma, e por tempo indeterminado, a instituição estará temporariamente impossibilitada de receber as doações rotineiras provenientes de Jundiaí e região.

“A reforma não será longa, mas a duração de alguns dias afetará o recebimento de doações. As mudanças estão sendo feitas para benefício dos visitantes e das voluntárias que cuidam do bazar. Os interessados em contribuir podem continuar separando e guardando roupas, calçados e outros itens que queiram doar, pois voltaremos a recebê-los em breve e a próxima edição será tão incrível quanto a de Dia das Mães”, afirma a supervisora de projetos sociais do HSV, Viviane Rasera.

O Bazar do Hospital São Vicente é uma excelente oportunidade para adquirir roupas femininas, masculinas e infantis, calçados, acessórios, artigos de decoração, roupas de cama, mesa e banho, brinquedos, eletrodomésticos, tapetes, utensílios domésticos e muito mais, com preços acessíveis que variam de R$ 3 a R$ 50. Toda a renda obtida com as vendas é revertida em benefício do hospital e dos pacientes, contribuindo diretamente para a melhoria do atendimento prestado.