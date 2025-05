‘Quem Ama Cuida’ conclui etapas nas regiões Norte e Central

“O programa ‘Quem Ama Cuida’ é fundamental para o bem-estar da população. Com esse trabalho contínuo, conseguimos atender melhor os bairros e garantir mais qualidade de vida aos moradores”, destacou Marcos Galdino, gestor da Ugisp.

Durante a semana, as equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Ugisp realizaram serviços de poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, operação tapa-buraco, hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo, além da manutenção de estradas não pavimentadas.

A Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), concluiu mais uma etapa do programa “Quem Ama Cuida”, com ações realizadas entre os dias 12 e 17 de maio.

O cronograma completo das ações pode ser consultado no site da prefeitura. Para a próxima semana, entre 19 e 24 de maio, são previstas ações de hidrojateamento, com limpeza de boca de lobo, roçada, poda, remoção e tapa buraco nos bairros da região do Medeiros.