Corrida contra o abuso sexual infantil mobiliza 300 voluntários

Neste domingo (18), data marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Serra do Japi se transformou em um cenário de união, propósito e resistência. Mais de 300 voluntários da Hamburgada do Bem Jundiaí participaram de um treinão de corrida e caminhada que uniu saúde, conexão e mobilização social em prol da infância.

A iniciativa partiu dos próprios voluntários do projeto, que encontraram no hábito de correr uma oportunidade de se manterem próximos e fortalecerem os laços construídos no voluntariado. Mais do que uma prática esportiva, o encontro foi um gesto simbólico de cuidado coletivo, um momento de reafirmação do compromisso com a proteção das crianças e a promoção de uma convivência mais humana e empática.

“A gente percebeu que estar junto faz bem em qualquer contexto. E essa caminhada é uma forma de mantermos esse vínculo vivo, enquanto seguimos olhando com carinho e atenção para tudo que envolve o universo das crianças”, destacou um dos voluntários envolvidos na organização.