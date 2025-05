Centro de Convivência do Idoso transforma histórias de vida

Localizado no Complexo Argos (antigo CRIJU), o CCI é hoje referência em envelhecimento ativo. Apenas no mês de abril, 659 pessoas participaram das oficinas oferecidas. São aulas Chi Kung, yoga, Tai Chi Chuan, dança cigana, dança de salão, violão, coral, capoeira, literatura, artesanato, técnicas de pintura e desenho, ginástica, alongamento, equilíbrio e postura, bingo da mente ativa, entre outras, que transformam rotinas e promovem a integração social em um ambiente acolhedor e cheio de vida.

Eliana de Pugas, de 63 anos, também compartilha sua transformação pessoal com entusiasmo. Hoje, ela participa de diversas oficinas, como dança cigana, violão, Chi Kung, yoga, ginástica e atividades cognitivas. “Isso aqui é uma higiene mental. O contato com as pessoas, o movimento, tudo isso muda nossa rotina. Eu não tocava nada, hoje toco violão. É uma realização. E o mais importante é essa convivência, essa troca. Esse projeto precisa continuar e crescer. A procura é grande, porque faz muito bem pra saúde física e principalmente mental.”

A professora Evania Jacobino, responsável pela oficina de dança cigana, também encontrou no CCI uma nova direção. Ex-voluntária e hoje profissional, ela conta como o espaço oferece muito mais do que movimento. “Elas chegam muitas vezes com depressão, dores, crises existenciais. Aqui, a dança é só uma parte. Trabalhamos respiração, percepção do corpo, fortalecimento, acolhimento emocional. A gente acaba sendo mais do que professora, vira uma rede de apoio. Somos uma família.”

A gestora da UGADS, Luciane Mosca, destaca a importância dos CCIs como espaços fundamentais para o envelhecimento digno e ativo. “Os CCIs são espaços de fortalecimento de vínculos, de promoção de autonomia e valorização do envelhecimento ativo. Eles não apenas previnem o isolamento social, mas estimulam a autoestima e o cuidado com o corpo e a mente. Ver a transformação na vida das pessoas que frequentam esses espaços é uma das maiores recompensas do nosso trabalho.”