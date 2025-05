Famílias do Jardim Ritoni recebem matrículas da FUMAS

Após mais de 25 anos de luta e espera, 138 famílias receberam, emocionadas, as matrículas regularizadas de suas propriedades no Jardim Ritoni. A cerimônia foi realizada na última quinta-feira (15), com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do vice-prefeito Ricardo Benassi, do superintendente da FUMAS Jeferson Coimbra, diretores e funcionários da FUMAS e da comunidade local.

“Estamos falando mais do que um papel e carimbo. Estamos falando de dignidade, de segurança para as famílias, de um sonho realizado. Só em 2025, já entregamos 522 matrículas na cidade. Isso mostra o compromisso da Prefeitura com as pessoas que mais precisam”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

A história do Jardim Ritoni começou em 1995, com a venda de partes ideais de uma propriedade da família Ritoni. Ao longo dos anos, a área foi sendo dividida e ocupada por cerca de 65 famílias, que depois se multiplicaram. A regularização só começou a se tornar possível com a promulgação da Lei Complementar nº 358/2003, que abriu caminho para legalizar áreas parceladas irregularmente.