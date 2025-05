Crime ambiental: dia tem queda de balões na região

Crime ambiental, mas que ainda é praticado com certa constância, a soltura de balões pode causar inúmeros problemas, como o início de queimadas ou até incêndios em residências, dependendo de onde caiam. Neste sábado (17), duas quedas aconteceram na região, uma em Jundiaí e outra em Várzea Paulista. Esta última, inclusive, gerou um pequeno foco de fogo em área de mata.

Em Jundiaí, após denúncia feita por um morador do bairro do Medeiros, de que havia um balão em queda sobre a Serra do Japi, porém às margens de área de pastagem da Fundação Antônio e Antonieta Cintra Gordinho, uma equipe com os guardas municipais Elielton e Rodrigo foi para a área.

A equipe conseguiu localizar o balão, que inclusive tem identificações de grupo de baloeiros responsável pela soltura. O objeto tem aproximadamente 10m, com múltiplas cores, sem bandeira. Por sorte, o balão estava com a tocha apagada, não causando incêndio, que, no local, seria muito grave e atingiria área de mata nativa da Serra do Japi.