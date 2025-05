Prefeitura de Jundiaí antecipa Operação Noites Frias

A ação é coordenada pela equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que atua 24 horas por dia com um coordenador e três equipes de campo — cada uma composta por um motorista e dois orientadores sociais. As equipes realizam abordagens ativas, circulando pelos locais com maior concentração de pessoas em situação de rua, além de atender às solicitações da população, que pode colaborar acionando o serviço.

Neste ano, a operação foi reforçada com 40 vagas extras para pernoite, sendo 20 no SOS Cristão e 20 na Casa Santa Marta, somadas às 30 vagas permanentes da Casa de Passagem. Essa ampliação tem como proteger as pessoas nas noites mais frias.

“Além do abrigo e da segurança, oferecemos todo o suporte necessário para que a pessoa seja acolhida com dignidade. Isso inclui alimentação, banho, roupas limpas, atendimento técnico e até o cuidado com os animais de estimação que acompanham essas pessoas”, destaca a gestora da Ugads, Luciane Mosca.