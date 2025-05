Ladrão é preso ao lado da plataforma do terminal de ônibus

Um ladrão procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), ao lado do Terminal de Ônibus do Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista.

A Central de Monitoramento recebeu informações de que uma moto frequentemente utilizada por um criminoso estava circulando na região central do Botujuru.

Para o local foram enviados os GMs Fortunato, Alvico e Hashiba, que localizaram o criminoso transitando de moto ao lado do terminal de embarque de passageiros do terminal.