Gustavo Martinelli vistoria ampliação da UBS Tamoio

“Com planejamento eficiente, iniciamos o projeto de modernização e de ampliação da rede de Atenção Básica de Jundiaí. A região do Tamoio, nos últimos anos, teve um grande crescimento populacional. Atualmente, a UBS está com cerca de 37,5 mil usuários cadastrados e 15,6 mil ativos. Essa obra é fundamental para atender de maneira mais qualificada essa população”, destacou o chefe do Executivo.

De 507,53m², o prédio ficará com 1.128 m² de área construída. Ao todo, serão 16 consultórios, sendo três odontológicos e um de reabilitação, farmácia, duas salas de vacina, seis salas de acolhimento, além de salas de medicação, curativos, inalação, multiuso e atividades coletivas. O equipamento também contará com espaço de emergência e observação, e uma área voltada para orientação à amamentação, o que é uma novidade.

A gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, também ressaltou que a nova configuração do serviço permitirá a implementação de mais ações. “O impacto será grande. Juntamente com o conforto, a ampliação possibilita a realização de mais iniciativas voltadas para o cuidado e para a promoção da saúde de toda a comunidade. Hoje, já são desenvolvidos importantes grupos no local e novos poderão ser adicionados. Além disso, as equipes também terão melhores condições de trabalho, o que é uma preocupação para a gestão”, complementou.

Durante a realização da obra, não haverá interrupção dos atendimentos. Para viabilizar a etapa de adequação do terreno e execução das fundações e estruturas, o espaço destinado ao estacionamento precisou ser interditado. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em abril de 2026.