Tancredo Neves duplicada já

No fim de semana em que celebramos o Dia das Mães, acordamos com a notícia de mais uma tragédia na Rodovia Tancredo Neves, a SP-332, que liga Jundiaí a São Paulo. Um motorista perdeu o controle do carro e bateu contra um poste próximo ao Espetão, em Franco da Rocha. Duas pessoas que estavam no veículo perderam a vida no acidente. Uma terceira foi socorrida em estado grave.

Este não é o primeiro acidente fatal registrado nesse mesmo ponto da estrada. Tampouco o segundo ou terceiro. Já perdemos a conta de quantas vidas foram perdidas na Rodovia Tancredo Neves. As causas deste último acidente ainda estão sendo investigadas, mas um fato já é certo: ele aconteceu em uma estrada que se tornou extremamente perigosa e que precisa de ações de segurança.

Eu mesmo utilizo com frequência a Rodovia Tancredo Neves e sei dos seus perigos. Há quem atribua alguns destes acidentes à imprudência dos motoristas. Nesses casos, eu defendo que o Governo do Estado adote ações já conhecidas para evitar abuso, como blitze para tirar das ruas motoristas embriagados e radares para controle de velocidade.

Mas já passou da hora de uma intervenção estrutural na Rodovia Tancredo Neves. Em outubro de 2023 eu lancei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma Frente Parlamentar pela duplicação não só da Tancredo Neves, mas também da Rodovia Máximo Zambotto (SP-334). Sob a minha coordenação e com o apoio de mais de 20 deputados, esse grupo vem pressionando o Governo do Estado a tirar as obras do papel.

Foi uma longa luta, mas vencemos. A Tancredo Neves e a Máximo Zambotto serão finalmente duplicadas. E isso deve ser celebrado. As duas estradas foram incluídas na concessão do lote de rodovias do Circuito das Águas. Agora, quem vencer a licitação vai ter que fazer as obras. Serão 33 quilômetros de duplicação na Tancredo e 38 quilômetros de duplicação na Zambotto, que terá ainda 12 quilômetros de pista marginal e mais 20 quilômetros de acostamento.

Mas o que vem além da duplicação? Na Zambotto, estão previstas três novas pontes, cinco passarelas e dois mergulhões. Fica a pergunta: e na Tancredo? Para essa rodovia, aparentemente, não tem nada previsto além da construção das novas pistas. Digo aparentemente por que este projeto tem sido muito pouco divulgado pelo Governo do Estado, para a frustração de quem circula pela estrada e aguarda por melhorias.

É por isso que a Frente Parlamentar em defesa da duplicação destas rodovias, coordenada por mim e pelo deputado federal Kiko Celeguim, convoca para o próximo dia 26 de maio uma audiência pública na Câmara Municipal de Caieiras.

O objetivo é esclarecer junto aos representantes do Governo do Estado que estarão presentes no evento as muitas lacunas que ainda pairam sobre o projeto de duplicação não só da Tancredo Neves, mas também da Máximo Zambotto. Inclusive a possibilidade delas serem pedagiadas.

O encontro é aberto a todos os interessados. Afinal, quem melhor para debater as obras de melhoria nessas rodovias do que quem arrisca a própria vida nelas todos os dias? Estou certo de que esse será um grande passo para, enfim, fazermos não só da Tancredo Neves, mas também da Máximo Zambotto, estradas seguras.

Mário Maurici de Lima Morais é jornalista. Foi vereador e prefeito de Franco da Rocha, vice-presidente da EBC e presidente da Ceagesp. Atualmente, é deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo.