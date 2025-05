Conselho Regional de Química esclarece uso do corante azul

O Conselho Regional de Química IV Região (SP) esclarece que o corante azul que vazou no Córrego das Tulipas, em Jundiaí, é destinado à produção industrial de caixas de ovos. O acidente, que ocorreu na tarde de terça-feira (13), resultou na contaminação da água do córrego, do lago do Parque Jardim Botânico das Tulipas e do Rio Jundiaí.

A Prefeitura de Jundiaí informou que segue monitorando a situação e reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança da população. Equipes da Defesa Civil, do Departamento de Parques, Jardins e Praças da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), do departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, da DAE e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) seguem atuando de forma conjunta para avaliar e dar continuidade às medidas de mitigação do impacto ambiental no córrego do Jardim Tulipas e no lago do Jardim Botânico do Jardim Tulipas.

Em relação à fauna, o DEBEA juntamente com a Associação Mata Ciliar seguem com o trabalho de resgate, observação e tratamento especializado dos animais afetados. Isso inclui tanto os que já foram retirados e estão recebendo cuidados na Mata Ciliar, quanto aqueles que permanecem em quarentena e observação no Jardim Botânico. As 15 capivaras que habitam o local também seguem sob monitoramento.