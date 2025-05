Paulista completa 116 anos de glórias e títulos marcantes

10 anos após a fundação, o Paulista se filiou à Associação Paulista de Esportes Athleticos - a Federação Paulista de Futebol da época -, e estreou no Campeonato Paulista do Interior. Logo no primeiro ano de disputa, o clube jundiaiense se sagrou campeão e conquistou o primeiro título da sua história. No dia 15 de abril de 1920 o Paulista foi até o Estádio da Ponte Grande, em São Paulo, e goleou o seu rival, XV de Piracicaba, por 5 a 1, conquistando o título de Campeão do Interior.

De acordo com o escritor e historiador Ivan Gottardo, Campeonato Paulista do Interior contou com 12 equipes participantes, e Paulista e XV de Piracicaba chegaram à final após serem campeões de suas zonas, como era dividido o campeonato de acordo com a posição geográfica de cada cidade e as determinadas ferrovias que lhes serviam.

O Galo conquistou dois títulos do interior (1919 e 1921), sendo convidado a participar do Campeonato Paulista de 1926, se tornando o segundo clube do interior a disputar a 1ª Divisão Paulista. O Galo jogou 14 partidas no torneio e conquistou apenas duas vitórias, além de quatro empates e oito derrotas, terminando a competição em 7º lugar.