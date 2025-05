Santa Casa promove oficina de comunicação com jovens aprendizes

A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba realizou na última terça-feira, 13 de maio, uma oficina de comunicação com 13 jovens aprendizes da APAMI - Convívio Social e Aprendizagem que atuam dentro do hospital. A oficina ocorreu no auditório da Santa Casa com o objetivo de colocar em prática normas de utilização de aplicativos como o WhatsApp, por exemplo.

“A proposta também visou despertar o entendimento sobre a importância da comunicação no ambiente de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades que serão úteis tanto durante o período de aprendizagem quanto ao longo da vida profissional.”, explica Maria Eduarda Nardin Bortoletto, colaboradora da SCMI, responsável pela ação.

A partir disso, a oficina quis trazer aos jovens aprendizes boas práticas de comunicação e o uso responsável das novas tecnologias.