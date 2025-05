DAE Jundiaí executa obras em adutoras pela cidade

A DAE Jundiaí está executando três obras de adutoras em diferentes regiões da cidade. A principal delas, localizada no Vetor Oeste, já se encontra na fase final, com conclusão prevista para agosto de 2025. “Neste momento, as equipes trabalham na correção de vazamentos pontuais identificados durante os testes”, explica o gerente de Obras de Água da empresa, Osmar Raphael.

Já na região do Castanho, uma nova adutora está em fase de licitação. A obra, com investimento estimado em R$16,3 milhões – com recursos do governo federal, tendo como agente financiador a Caixa Econômica Federal -, será realizada ao longo de 12 meses a partir do início dos trabalhos. Com 6.9 km de extensão e tubulações de 300mm e 500mm de diâmetro, a adutora vai reforçar o abastecimento entre o Jardim do Lago e o bairro do Castanho.

As obras de adutoras são estratégicas para acompanhar o crescimento urbano e garantir a eficiência no fornecimento de água. “Com a expansão da cidade, é fundamental investir na ampliação e modernização das adutoras, reforçando assim o abastecimento de água e ampliando o percentual da população atendida”, afirma Osmar.

