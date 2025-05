Fab Lab oferece oficina de confecção de jogos para educadores

Educadores da Emeb Professora Benedita Alzira de Moraes Camunhas, no Fazenda Grande, utilizaram o espaço. Na fase de investigação, o jogo de rotinas personalizadas chamou logo a atenção da Gisele Massotti, educadora do G5.

Intitulada oficina de Confecção de Jogos e Brinquedos, a atividade tem início com uma apresentação sobre a estrutura, equipamentos e possibilidades do laboratório. Em seguida, os educadores podem investigar algumas opções de jogos desenvolvidos, a fim de adaptar às necessidades de suas turmas, como jogos de memória, de alfabetização, pareamento, percurso, de coordenação motora e de rotinas personalizadas, além de quebra-cabeças, teatro de luz e sombra e de peças de encaixe.

Como forma de incentivar e otimizar o uso do Fab Lab pelos educadores da rede municipal de ensino, principalmente dos docentes da Educação Infantil, a Unidade de Gestão de Educação (UGE) tem promovido uma série de formações com foco no desenvolvimento de atividades pedagógicas para uso em sala de aula.

“No ano passado, identifiquei que três estudantes da minha turma precisavam de alternativas que os tranquilizassem em relação ao tempo. Por isso, criei um painel com as marcações dos horários das atividades para desenvolvimento, como a vinda do professor especialista, a ida ao parque e as saídas para colação e merenda. Funcionou muito bem, mas eu fiz de papelão plastificado e precisava mudar manualmente e com um prendedor de roupas sobre as imagens para demonstrar a passagem do tempo. Com este modelo aqui será muito mais fácil. Além de ser de madeira, o material conta também com um ponteiro móvel, tornando ainda mais fácil e efetiva a demonstração dos horários”, comemorou a educadora.

Sheila Hamburg, diretora do Centro de Línguas e Tecnologia da Informação Antonio Houaiss, ao qual o laboratório é vinculado, explica a proposta da oficina. “Por meio destes encontros, ampliamos o acesso dos educadores ao Fab Lab, permitindo que eles desenvolvam, de modo personalizado, os materiais de que precisam, e que confiram de que forma a estrutura do laboratório pode favorecer as suas práticas enquanto docentes. Além de gerar repertório, isso repercute nas aprendizagens das crianças em sala de aula e contribuem para o ensino por meio de uma abordagem lúdica e interativa.”