Concessionária inicia construção da terceira faixa na Dom Pedro I

A concessionária Rota das Bandeiras iniciou as obras para a implantação da terceira faixa de rolamento na rodovia D. Pedro I (SP-065), no trecho entre os km 80 e 88, em Atibaia, na divisa com Jarinu. A ampliação da capacidade de tráfego tem o objetivo de melhorar a fluidez em um trecho com média diária de fluxo de quase 25 mil veículos.

A construção das novas pistas em Atibaia ocorre no canteiro central. Neste momento, equipes atuam em serviços de limpeza e terraplenagem na altura do km 83. A pista sul (sentido Jacareí) tem interdição da faixa da esquerda diariamente, no período das 9h às 16h, para a movimentação de máquinas. Também está prevista a interdição de faixa na pista norte (sentido Campinas) durante o andamento da obra. Motoristas devem ficar atentos à sinalização. Para minimizar os impactos ao trânsito, a concessionária realiza a Operação Fluidez, com liberação do tráfego pelo acostamento, quando é verificado lentidão na via.

Esta é a segunda etapa das obras para implantação da faixa adicional na rodovia. No ano passado, a concessionária entregou, também em Atibaia, os seis primeiros quilômetros de novas pistas, entre os km 74 e 80, o que acabou com os congestionamentos que ocorriam na região.