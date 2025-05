Na geografia temos os caminhos, mas na história se salva a beleza. Todas as grandes cidades têm um marco que a referencia. Assim vejo com bons olhos o cuidado e o zelo que a nova administração municipal tem oferecido na condução das melhorias em nossas praças, calçadas e parques públicos. Até os danos e depredações na avenida Nove de Julho, estão sendo reparados e verifica-se a vontade de se tomar providências a fim de penalizar os irresponsáveis pela destruição de bens públicos. Nossa bela avenida há muito pede sua revitalização. Marco principal que nossa população consagrou. Árvores devem ser replantadas, inclusive nas áreas verdes das calçadas padronizadas, guard rail pintados, as passarelas reformadas e todo comércio respeitar os limites de afastamento de suas construções. A avenida Nove de Julho é o cartão postal da cidade e deve sempre espelhar o orgulho de vivermos aqui. Há inclusive um belo projeto de calçamento de madeira na avenida Coleta Ferraz, com a finalidade de proteção das raízes das belas árvores, que ladeiam aquela movimentada via pública. Projeto inovador e que vem ao encontro da necessidade de se preservar ainda mais o nosso meio ambiente. Projeto que junto a rotatória próxima ao JundiaíShopping torna a nossa avenida mais bela e charmosa. Todavia a empresa de mau gosto, ao recapear a Coleta Ferraz, preencheu com negrume da massa asfáltica a parte final do bonito canteiro central, triste exemplo de descaso ambiental.

A apreensão anterior do pouco ardor dos responsáveis, em se preservar a história da cidade, parece perder suas cismas. A prefeitura está agindo o quanto antes, para reavivar e para não deixar cair no esquecimento dos moradores, os momentos e personagens históricos locais.

Bairros, praças, ruas, edificações, monumentos e até seus respectivos nomes, documentam a memória de seus habitantes. É a efetividade da preservação de uma parte tão importante da nossa memória, principalmente, da memória de uma cidade.

Os bens artísticos, os monumentos, obeliscos e marcos são instrumentos que veiculam e fazem parte da memória de uma cidade. Como não cultuar o passado de Petronilha Antunes, Nicolino de Lucca, Vasco Venchiarutti, Domingos Anastácio, Rafael de Oliveira, Hermenegildo Martinelli, Jaime Rodrigues, José Leme do Prado, Pedro Raimundo, Adalberto Costa, Joaquim Candelário de Freitas, Monsenhor Artur Ricci, Dom Agnelo Rossi, Jaime Cintra, e tantos outros que fizeram boa parte da história desta cidade. Ainda é tempo de rever conceitos e eliminar preconceitos. A nossa maior homenagem é reverenciar a memória daqueles que souberam dar o melhor de si mesmos, para o bem desta querida Jundiaí.

Temos hoje na administração municipal um filho da terra, o prefeito Gustavo Martinelli e seu vice Ricardo Benassi, empresário de sucesso na construção civil, e a certeza que a cidade tem muito a crescer na qualidade de vida de sua gente.

Caminhemos para que nossas praças, parques e espaços públicos sejam exemplares e possam sempre prestar homenagem a todos que já partiram, mas deixaram um legado para a posteridade A nossa maior homenagem é reverenciar a memória daqueles que souberam dar, o melhor de si mesmos, para o bem da cidade.Tenho orgulho de viver aqui.

