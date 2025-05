Assalto, extorsão... Criminoso perigoso é preso pela GM

Um bandido com extensa ficha criminal, com passagens diversas, entre elas falsidade ideológica, roubo e extorsão, foi preso, agora por tráfico de drogas, por guardas municipais, no bairro Vila Real, em Itatiba.

Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem em um veículo Vectra, próximo a um ponto de tráfico de drogas.

Ee foi abordado e, em averiguação de seus dados pessoais, os agentes descobriram se tratar de bandido de carreira, com crimes carregados de ameaça e violência contra as vítimas.